Макрон: Франція збільшить кількість своїх ядерних боєголовок

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у промові на острові Лонг, його цитує Le Figaro.

Як зазначив Макрон, його відповідальність полягає у тому, щоб "наше стримування зберегло і надалі зберігало свою руйнівну силу в небезпечному, мінливому та нестабільному середовищі".

"Саме тому я наказав збільшити кількість ядерних боєголовок у нашому арсеналі", – сказав французький президент.

При цьому, за його словами, відтепер жодні цифрові дані щодо французького ядерного арсеналу оприлюднювати не будуть.

"Щоб покласти край будь-яким спекуляціям, ми більше не будемо повідомляти про цифри нашого ядерного арсеналу, на відміну від того, що могло бути в минулому", – зауважив він.

Макрон також підкреслив: "Щоб бути вільним, потрібно викликати повагу, а щоб викликати повагу, потрібно бути сильним".

"Про це свідчить збільшення нашого арсеналу", – резюмував він.

Як повідомляли ЗМІ, група європейських країн почала обговорювати варіанти власного ядерного стримування, оскільки впевненість у надійності США як союзника похитнулася.

Водночас заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив про наміри США і далі надавати Європі "ядерну парасольку".