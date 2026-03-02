Укр Рус Eng

Макрон: Франція збільшить кількість своїх ядерних боєголовок

Новини — Понеділок, 2 березня 2026, 16:48 — Ірина Кутєлєва

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у промові на острові Лонг, його цитує Le Figaro.

Як зазначив Макрон, його відповідальність полягає у тому, щоб "наше стримування зберегло і надалі зберігало свою руйнівну силу в небезпечному, мінливому та нестабільному середовищі".

"Саме тому я наказав збільшити кількість ядерних боєголовок у нашому арсеналі", – сказав французький президент.

При цьому, за його словами, відтепер жодні цифрові дані щодо французького ядерного арсеналу оприлюднювати не будуть.

"Щоб покласти край будь-яким спекуляціям, ми більше не будемо повідомляти про цифри нашого ядерного арсеналу, на відміну від того, що могло бути в минулому", – зауважив він.

Макрон також підкреслив: "Щоб бути вільним, потрібно викликати повагу, а щоб викликати повагу, потрібно бути сильним".

"Про це свідчить збільшення нашого арсеналу", – резюмував він.

Як повідомляли ЗМІ, група європейських країн почала обговорювати варіанти власного ядерного стримування, оскільки впевненість у надійності США як союзника похитнулася. 

Водночас заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив про наміри США і далі надавати Європі "ядерну парасольку".

