Президент Финляндии встретится с лидерами фракций по вопросу размещения ядерного оружия

Президент Финляндии Александр Стубб в пятницу обсудит с лидерами парламентских фракций возможные изменения законодательства по ядерному оружию – после предложения со стороны Франции поделиться "ядерным зонтиком" с заинтересованными союзниками.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

В пятницу Стубб и лидеры парламентских фракций обсудят позиции относительно возможных изменений Финляндией нынешнего законодательства по ядерному оружию.

По действующему законодательству, ввоз, транспортировка и размещение ядерного оружия на территории Финляндии запрещено.

Инициатива Минобороны Финляндии предлагает, чтобы ввоз, транспортировка, доставка и размещение ядерного оружия в Финляндии было возможным, если это связано с военной защитой страны, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством.

Против уже выступили в одной из крупнейших фракций, оппозиционной Социал-демократической партии – там не согласны снимать сразу все ограничения по ядерному оружию и хотят, чтобы законодательные изменения готовили в сотрудничестве между всеми парламентскими фракциями.

Премьер Петтери Орпо в утреннем интервью HS сказал, что правительство планирует предложить пункт о том, что в мирное время ядерное оружие не будет ввозиться на территорию Финляндии.

В Кремле раскритиковали идею Финляндии разрешить размещение ядерного оружия.

Напомним, в начале марта президент Франции, единственной ядерной державы на континенте, Эмманюэль Макрон объявил, что Франция увеличит количество французских ядерных боеголовок. Он также выразил готовность развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках, которые будут заинтересованы в таком сотрудничестве.

