Орбан знайшов власного Петера Мадяра для виборів – і це не лідер "Тиси"

На парламентських виборах в Угорщині візьме участь незалежний кандидат Петер Мадяр – повний тезка лідера опозиційної партії "Тиса", який, за даними ЗМІ, пов’язаний з прем’єр-міністром Віктором Орбаном та його політсилою "Фідес".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в розслідуванні видання 444.

Минулого тижня журналісти помітили, що у списку кандидатів з’явилося ще одне ім’я. Стверджується, що це незалежний кандидат, який зареєструвався в окремому виборчому окрузі №2 області Ваш, Петер Мадяр.

Медіа з’ясували, що цей кандидат взагалі не проводить передвиборчу кампанію, відхиляє журналістські запити, а також підозрюється у зв’язках з партією "Фідес" Орбана. Про це свідчать зокрема його фото з прем’єром та його оточенням.

Журналісти зауважили, що це схоже на спеціальний хід, який має заплутати виборців, які хотіли проголосувати за Петера Мадяра, лідера опозиційної "Тиси".

"Кандидат-спойлер у російському стилі, покликаний ввести виборців в оману", – написав журналіст-розслідувач Саболч Паньї.

Як писала "Європейська правда", журналісти-розслідувачі з’ясували, що Росія направила в Угорщину групу політтехнологів, які діють в російському посольстві в Будапешті, для проведення дезінформаційної кампанії та втручання у парламентські вибори в країні.

Тим часом Орбан звинуватив опозиційну партію "Тиса" в тому, що її фінансує Україна. Він закликав журналістів домагатися публікації звітів комітету з національної безпеки, але вони так і не отримали відповідей.

Зазначимо, що нові опитування громадської думки перед парламентськими виборами в Угорщині демонструють зростання підтримки партії Орбана "Фідес", однак опозиційна "Тиса" продовжує лідирувати зі відривом у 14 відсоткових пунктів.