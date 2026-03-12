Орбан порадив журналістам домагатися звітів про вплив України на вибори, але їм не відповіли

Угорські журналісти за порадою прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана звернулися до уряду із закликом оприлюднити звіти про ймовірне фінансування опозиційної партії "Тиса" Україною, однак не отримали відповіді від жодної установи.

Про це, як пише "Європейська правда", заявило видання HVG, журналісти якого намагалися провести це розслідування.

Минулого тижня очільник угорського уряду дав інтерв’ю телеканалу ATV, в якому закликав журналістів вимагати доказів ймовірного фінансування опозиційної партії "Тиса" Україною. Орбан послався на доповідь з національної безпеки, заявивши, що держава не приховуватиме таку інформацію, тому медіа мають звернутися з вимогами її оприлюднити.

"Шифрування має бути розблоковане. Ви можете запитати. Я закликаю всіх. Якщо є таке прохання, я не бачу для цього перешкод. І вони там все знайдуть. Я знаю звіт, він це доводить. У ньому є факти", – сказав тоді прем’єр.

Журналісти HVG дослухалися до порад Орбана та надіслали відповідний запит до всіх компетентних органів – від Урядового інформаційного центру та офісу прем'єр-міністра, до Національного інформаційного центру (NIK). У листі вони попросили розсекретити інформацію про нібито фінансування опозиції Україною, однак не отримали жодної відповіді.

"Минуло 7 днів з моменту відправлення листів, але жодної відповіді від жодного з відомств так і не надійшло. Ні відмови, ні виправдання з посиланням на секретну інформацію, ні прохання про терпіння до перегляду грифу секретності. Уряд, підпорядковані прем'єр-міністру установи та NIK, який раніше готував такі звіти, схоже, саботують волю прем'єр-міністра. А може, Орбан не мав на увазі цього серйозно", – пише редакція.

Журналісти нагадали, що у минулому державні органи швидко організовували розсекречення звітів з національної безпеки, якщо цього вимагали політичні інтереси уряду. У деяких випадках розсекречені документи публікувалися через три дні після засідання комітету з національної безпеки.

Нагадаємо, 26 січня Орбан звинуватив Україну у спробі втрутитися в парламентські вибори та розпорядився викликати на розмову українського посла у Будапешті.

Як писала "Європейська правда", журналісти-розслідувачі з’ясували, що Росія направила в Угорщину групу політтехнологів, які діють в російському посольстві в Будапешті, для проведення дезінформаційної кампанії та втручання у парламентські вибори в країні.

Лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр повідомив, що кампанія з дезінформації розпочнеться найближчим часом і буде зосереджена на поширенні штучно згенерованих відео в соцмережах.