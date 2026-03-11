Угорські вибори: партія Орбана посилила свої позиції, але опозиція утримує лідерство

Нові опитування перед парламентськими виборами в Угорщині демонструють найвище зростання рейтингів партії прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" – 39%, попри це опозиційна "Тиса" утримує лідерство.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування, проведені дослідницьким центром "21" на замовлення видання 24.hu.

Як зазначається, такий результат є найвищим для "Фідес" від жовтня 2024 року.

При цьому опозиційна партія "Тиса" продовжує лідирувати в опитуванні – за неї проголосували б 53% респондентів.

Такі результати були отримані з вибірки "впевнених" виборців, тобто тих, хто заявив, що точно візьме участь у голосуванні.

Тим часом результат партії "Мі Газанк" ("Наша Батьківщина") у цьому опитуванні перебуває на межі відсоткового порогу для проходження в парламент – за підтримку політсили виступили 5% опитаних.

Відштовхуючись від результатів опитування, дослідницький центр "21" прогнозує впевнену перемогу партії "Тиса", якби вибори відбулися цієї неділі. Згідно з оцінкою центру, "Тиса" може розраховувати приблизно на 115 мандатів у парламенті, "Фідес" – на 78, а "Мі Газанк" – на 6 місць.

Опитування проводилося з 2 по 6 березня. В ньому взяли участь 1200 осіб.

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня.

Минулого тижня повідомляли, що опитування громадської думки в Угорщині свідчать, що опозиційна партія "Тиса" продовжує випереджати партію прем’єр-міністра Віктора Орбана з результатом 50% проти 38.

На початку березня президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що партія угорського прем'єра зазнає поразки на виборах і тоді буде можлива нормалізація відносин з Угорщиною.