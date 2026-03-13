Орбан нашел своего Петера Мадяра для выборов – и это не лидер "Тисы"

В парламентских выборах в Венгрии примет участие независимый кандидат Петер Мадяр – полный тезка лидера оппозиционной партии "Тиса", который, по данным СМИ, связан с премьер-министром Виктором Орбаном и его политсилой "Фидес".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в расследовании издания 444.

На прошлой неделе журналисты заметили, что в списке кандидатов появилось еще одно имя. Утверждается, что это независимый кандидат, зарегистрировавшийся в отдельном избирательном округе №2 области Ваш, Петер Мадяр.

СМИ выяснили, что этот кандидат вообще не проводит предвыборную кампанию, отклоняет журналистские запросы, а также подозревается в связях с партией "Фидес" Орбана. Об этом свидетельствуют, в частности, его фото с премьером и его окружением.

🇷🇺🇭🇺 Meet Hungarian politician Péter Magyar – same name as the opposition leader, tons of photos with Viktor Orbán and his cabinet members, running as an "independent" in a West Hungarian constituency.



A Russia-style spoiler candidate, designed to deceive voters. via @444hu pic.twitter.com/ydByxpOQk2 – Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) March 12, 2026

Журналисты отметили, что это похоже на специальный ход, который должен запутать избирателей, которые хотели проголосовать за Петера Мадяра, лидера оппозиционной "Тисы".

"Кандидат-спойлер в российском стиле, призванный ввести избирателей в заблуждение", – написал журналист-расследователь Саболч Паньи.

Как писала "Европейская правда", журналисты-расследователи выяснили, что Россия направила в Венгрию группу политтехнологов, действующих в российском посольстве в Будапеште, для проведения дезинформационной кампании и вмешательства в парламентские выборы в стране.

Между тем Орбан обвинил оппозиционную партию "Тиса" в том, что ее финансирует Украина. Он призвал журналистов добиваться публикации отчетов комитета по национальной безопасности, но они так и не получили ответов.

Отметим, что новые опросы общественного мнения перед парламентскими выборами в Венгрии демонстрируют рост поддержки партии Орбана "Фидес", однако оппозиционная "Тиса" продолжает лидировать с отрывом в 14 процентных пунктов.