Єврокомісія про ветування Навроцьким позики ЄС для Польщі: Європа від цього не виграє

В Європейській комісії наголосили на важливості участі Польщі у програмі ЄС з переозброєння SAFE на тлі рішення польського президента Кароля Навроцького накласти вето на відповідний закон.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив речник Європейської комісії Томас Реньє.

Речник Комісії заявив, що Брюссель не втручатиметься в політичні дебати в Польщі, однак вважає, що участь країни у програмі є визначальною.

"Ніхто, я маю на увазі, що Європа точно не виграє від того, що Польща не бере участі. Я вже говорив, яку важливу роль відіграє Польща тут для захисту нашого континенту в цілому. Я маю на увазі, що можу навести чотири наші флагманські ініціативи: чи то "Східний фланг", чи то ініціатива з протидії безпілотникам, чи то "Повітряний щит", чи то "Космічний щит", – заявив Реньє.

Він зазначив, що Єврокомісія підготувала необхідні документи для того, щоб у разі схвалення законопроєкту про SAFE Польща отримала перші виплати вже у квітні. Реньє висловив сподівання, що країни таки ухвалить відповідний закон.

"Час має вирішальне значення, і ми прагнемо реалізувати план без затримок. Саме тому Комісія наразі доопрацьовує кредитну угоду, щоб мати змогу підписати її з польською владою та виплатити перші кошти вже у квітні", – додав речник.

Нагадаємо, 12 березня президент Польщі Кароль Навроцький вирішив накласти вето на закон про участь у програмі ЄС SAFE, за якою Польща претендує на близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння. Ця програма стала головним предметом суперечок між Навроцьким, якого підтримує головна права опозиційна партія "Право і справедливість", та центристською коаліцією прем'єр-міністра Дональда Туска.

Натомість Навроцький презентував свою версію програми з переозброєння "SAFE 0%", кошти для якої надходитимуть з бюджету Польщі.

13 березня Туск заявив, що його уряд ухвалить резолюцію, яка дозволить обійти вето президента Кароля Навроцького щодо участі країни в програмі ЄС з переозброєння SAFE.