Еврокомиссия о ветировании Навроцким займа ЕС для Польши: Европа от этого не выиграет

В Европейской комиссии отметили важность участия Польши в программе ЕС по перевооружению SAFE на фоне решения польского президента Кароля Навроцкого наложить вето на соответствующий закон.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил представитель Европейской комиссии Тома Ренье.

Представитель Комиссии заявил, что Брюссель не будет вмешиваться в политические дебаты в Польше, однако считает, что участие страны в программе является определяющим.

"Никто, я имею в виду, что Европа точно не выиграет от того, что Польша не участвует. Я уже говорил, какую важную роль играет Польша здесь для защиты нашего континента в целом. Я имею в виду, что могу привести четыре наши флагманские инициативы: то ли "Восточный фланг", то ли инициатива по противодействию беспилотникам, то ли "Воздушный щит", то ли "Космический щит", – заявил Ренье.

Он отметил, что Еврокомиссия подготовила необходимые документы для того, чтобы в случае одобрения законопроекта о SAFE Польша получила первые выплаты уже в апреле. Ренье выразил надежду, что страны таки примет соответствующий закон.

"Время имеет решающее значение, и мы стремимся реализовать план без задержек. Именно поэтому Комиссия сейчас дорабатывает кредитное соглашение, чтобы иметь возможность подписать его с польскими властями и выплатить первые средства уже в апреле", – добавил представитель.

Напомним, 12 марта президент Польши Кароль Навроцкий решил наложить вето на закон об участии в программе ЕС SAFE, по которой Польша претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение. Эта программа стала главным предметом споров между Навроцким, которого поддерживает главная правая оппозиционная партия "Право и справедливость", и центристской коалицией премьер-министра Дональда Туска.

Зато Навроцкий представил свою версию программы по перевооружению "SAFE 0%", средства для которой будут поступать из бюджета Польши.

13 марта Туск заявил, что его правительство примет резолюцию, которая позволит обойти вето президента Кароля Навроцкого относительно участия страны в программе ЕС по перевооружению SAFE.