Трамп: нам не потрібна допомога України у захисті від дронів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам не потрібна допомога України для того, щоб збивати іранські дрони на Близькому Сході.

Про це він сказав у програмі "The Brian Kilmeade Show" на Fox News Radio, повідомляє "Європейська правда".

Під час розмови Трамп визнав, що Росія може допомагати Ірану у війні, проте зазначив, що і США допомагають Україні у російсько-українській війні, отримуючи гроші за свою підтримку.

У цьому контексті ведучий поцікавився, чи допомагає Україна США у захисті від дронів. У відповідь на це Трампа сказав "ні".

"Нам не потрібна допомога у захисті від дронів. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. Насправді у нас найкращі дрони у світі", – заявив президент США.

Нагадаємо, 10 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські експерти з питань безпеки та протидії БпЛА цього тижня поїдуть до Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії.

ЗМІ повідомляли, що Пентагон і щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для відбиття атак іранських дронів Shahed.

Також повідомляли, що Україна відправила дрони-перехоплювачі та команду експертів з безпілотників для захисту американських військових баз в Йорданії.

