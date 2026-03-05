FT: США та країни Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів

Пентагон і щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для відбиття атак іранських дронів Shahed.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Financial Times з посиланням на представника української оборонної індустрії.

Зазначається, що після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану країни Перської затоки зіштовхнулися із загрозою ударів іранськими дронами типу Shahed.

Оскільки Тегеран накопичив десятки тисяч таких безпілотників, близькосхідні країни хочуть отримати нові системи захисту, які будуть дешевшими за ракети до Patriot.

Україна першою почала використовувати серійні дрони-перехоплювачі вартістю кілька тисяч доларів для знищення російських версій "шахедів", які запускаються проти українських міст у великих кількостях.

"Шахеди" коштують лише 30 тисяч доларів, тоді як ракети-перехоплювачі, такі як PAC-3, що використовуються в системі Patriot, коштують понад 13,5 мільйонів доларів кожна.

З огляду на величезні запаси БпЛА в Тегерану, Пентагон виявляє значний інтерес до українського досвіду.

Один український посадовець назвав переговори з Пентагоном "чутливою" темою. А представник оборонної галузі заявив, що будь-який продаж українських систем, навіть тих, що виготовлені за межами країни, має відбуватися узгоджено з Києвом.

Нагадаємо, прем'єр Британії Кір Стармер днями заявив, що його країна залучить експертів з України для збиття іранських безпілотників у Перській затоці.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський, що не чув таких запитів, але українська сторона готова ділитися досвідом у сфері протидії дронам.