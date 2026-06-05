ЄСПЛ відхилив скарги українських держпідприємств проти Росії та пояснив чому

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив скарги трьох українських державних підприємств, які позивалися проти Росії через націоналізацію їхнього майна під час окупації Криму.

Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ, пише "Європейська правда".

Заявниками у цих справах були три українські державні підприємства: ВАТ "Феодосійська суднобудівна компанія "Море", ВО "Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" та ДП "Прогрес". Суд відхилив їхні скарги, назвавши заяви "неприйнятними".

У рішенні ЄСПЛ роз’яснив, що до його юрисдикції входить розгляд справ, які стосуються осіб або неурядових організацій, а компанії-позивачі такими не є.

Суд раніше постановляв, що організація є "урядовою", якщо вона бере участь у здійсненні державної влади, виконує специфічні публічні функції під державним наглядом або не має "достатньої інституційної та операційної незалежності від держави".

За визначенням ЄСПЛ, три українські підприємства належать до третьої групи і є урядовими організаціями. Хоч формально лише дві компанії є державними, а Феодосійська суднобудівна компанія "Море" є акціонерним товариством, ЄСПЛ вказав, що її приватизація так і не відбулася.

В результаті ці позови є несумісними ratione personae з положеннями Конвенції у значенні статті 35 § 3, а тому були відхилені Судом.

Минулого місяця Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) не задовольнив скаргу двох громадян щодо порушення їхніх прав в окупованому Криму у частині, що стосувалася претензій до відсутності ефективного розслідування з боку України, водночас підтвердивши порушення з боку Росії.

Нагадаємо, у лютому 2026 року ЄСПЛ відхилив групу скарг проти України від заявників, які наполягали на провині української влади у тому, що повітряний простір над зоною бойових дій не був закритий і це призвело до загибелі рейсу MH17.