США надіслали на Близький Схід 10 тисяч перехоплювачів, випробуваних у боях в Україні

Американська армія відправила на Близький Схід 10 тисяч дронів-перехоплювачів Merops, які продемонстрували ефективне бойове застосування в Україні.

Про це розповів міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Дрісколл зазначив, що безпілотники Merops, оснащені штучним інтелектом, були відправлені протягом п’яти днів після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану 28 лютого.

Дрони Merops були розроблені компанією Project Eagle, оборонним підприємством, яке підтримує колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт, та відправлені до України у 2024 році, де вони продемонстрували свою ефективність.

Кожен дрон Merops коштує приблизно від 14 до 15 тисяч доларів, але Дрісколл зазначив, що більші замовлення можуть знизити ціну до 3–5 тисяч доларів за перехоплювач.

Це дешевше, ніж іранські дрони Shahed, які коштують щонайменше 20 тисяч доларів і масово використовуються проти США та їхніх союзників у регіоні.

"Ми фактично перебуваємо на кращому кінці кривої витрат. Тож кожного разу, коли Іран запускає дрон, який ми здатні збити, вони втрачають значну суму грошей", – зазначив Дрісколл.

Використання дронів-перехоплювачів, випробуваних в боях під час війни Росії проти України, відбувається на тлі заяв Дональда Трампа, що США не потрібна допомога України для збиття іранських безпілотників.

Ширше використання Merops може змінити ситуацію для американських та ізраїльських збройних сил, які були змушені покладатися на системи протиповітряної оборони Patriot та THAAD, ракети яких можуть коштувати понад 4 мільйони доларів кожна.

Крім того, армія США використовує Bumblebees – квадрокоптери, озброєні вибухівкою, призначені для вистежування та зіткнення з ворожими дронами. Ця система, виготовлена компанією Perennial Autonomy, також випробовувалася в Україні.

Раніше повідомлялося про плани Румунії використовувати системи Merops, щоб протидіяти дронам РФ.