Румунія боротиметься з російськими дронами за допомогою системи США

Міністр оборони Румунії Йонуц Муштяну у вівторок анонсував розгортання системи протидії безпілотникам Merops, поставленої США, на тлі зростання кількості випадків порушень повітряного простору.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Під час виступу на військовій базі імені Міхаїла Когелнічану поблизу узбережжя Чорного моря Муштяну сказав журналістам, що система Merops готова до розгортання.

Міністр також сказав, що Румунія разом з Польщею наразі перебувають на завершальному етапі створення нової системи протидії безпілотникам.

Командувач армії США в Європі та Африці генерал Крістофер Донагʼю, який виступив разом з румунським міністром оборони, заявив, що система майже готова.

"Ми протестували її, і вона перебуває на завершальній стадії розгортання", – сказав він.

Як повідомляли, вранці 25 листопада Румунія та Молдова підтвердили факти порушення свого повітряного простору.

У Румунії неподалік кордонів з Україною і Молдовою пізніше знайшли російський БпЛА без бойової частини – схоже, це "найглибше" вторгнення російського безпілотника в Румунію за час повномасштабної війни.

У Молдові уточнили, що зафіксували проліт шести БпЛА, один з них "приземлився" на дах будівлі у сільській місцевості. У зв’язку з цим російського посла у Молдові вже викликали на розмову до МЗС.