США направили на Ближний Восток 10 тысяч перехватчиков, проверенных в боях в Украине

Американская армия отправила на Ближний Восток 10 тысяч дронов-перехватчиков Merops, которые продемонстрировали эффективное боевое применение в Украине.

Об этом рассказал министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Дрисколл отметил, что беспилотники Merops, оснащенные искусственным интеллектом, были отправлены в течение пяти дней после начала американо-израильской операции против Ирана 28 февраля.

Дроны Merops были разработаны компанией Project Eagle, оборонным предприятием, которое поддерживает бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, и отправлены в Украину в 2024 году, где они продемонстрировали свою эффективность.

Каждый дрон Merops стоит примерно от 14 до 15 тысяч долларов, но Дрисколл отметил, что более крупные заказы могут снизить цену до 3–5 тысяч долларов за перехватчик.

Это дешевле, чем иранские дроны Shahed, которые стоят не менее 20 тысяч долларов и массово используются против США и их союзников в регионе.

"Мы фактически находимся на лучшем конце кривой затрат. Поэтому каждый раз, когда Иран запускает дрон, который мы способны сбить, они теряют значительную сумму денег", – отметил Дрисколл.

Использование дронов-перехватчиков, испытанных в боях во время войны России против Украины, происходит на фоне заявлений Дональда Трампа о том, что США не нужна помощь Украины для сбивания иранских беспилотников.

Более широкое использование Merops может изменить ситуацию для американских и израильских вооруженных сил, которые были вынуждены полагаться на системы противовоздушной обороны Patriot и THAAD, ракеты которых могут стоить более 4 миллионов долларов каждая.

Кроме того, армия США использует Bumblebees – квадрокоптеры, вооруженные взрывчаткой, предназначенные для отслеживания и столкновения с вражескими дронами. Эта система, изготовленная компанией Perennial Autonomy, также испытывалась в Украине.

Ранее сообщалось о планах Румыниииспользовать системы Merops для противодействия дронам РФ.