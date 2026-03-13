Зеленський прокоментував слова Трампа, що допомога України з дронами – непотрібна

Президент Володимир Зеленський прокоментував слова президента США Дональда Трампа, який заявив, що Сполученим Штатам не потрібна допомога України у збитті іранських дронів.

Про це, як пише "Європейська правда", глава держави сказав журналістам у Парижі, його цитує "Укрінформ".

Коментуючи висловлювання Трампа, президент зазначив, що "риторика – це риторика", і "головне, щоб ми знали, що ми робимо".

Він також висловив вдячність США за можливість купувати зброю.

"Ми вдячні американцям за те, що у нас продовжуються можливості купувати через програму PURL. І те, що ми купуємо, там і HIMARS, і ракети до Patriot", – зазначив він.

Президент США Дональд Трамп заявив 13 березня, що Сполученим Штатам не потрібна допомога України для того, щоб збивати іранські дрони на Близькому Сході.

"Нам не потрібна допомога у захисті від дронів. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. Насправді у нас найкращі дрони у світі", – сказав президент США.

Міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл повідомив, що американська армія відправила на Близький Схід 10 тисяч дронів-перехоплювачів Merops, які продемонстрували ефективне бойове застосування в Україні.

