Зеленский прокомментировал слова Трампа о том, что помощь Украины с дронами не нужна

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Соединенным Штатам не нужна помощь Украины в сбивании иранских дронов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава государства сказал журналистам в Париже, его цитирует "Укринформ".

Комментируя высказывания Трампа, президент отметил, что "риторика – это риторика", и "главное, чтобы мы знали, что мы делаем".

Он также выразил благодарность США за возможность покупать оружие.

"Мы благодарны американцам за то, что у нас сохраняются возможности закупать через программу PURL. И то, что мы покупаем, там и HIMARS, и ракеты к Patriot", – отметил он.

Президент США Дональд Трамп заявил 13 марта, что Соединенным Штатамне нужна помощь Украины для того, чтобы сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке.

"Нам не нужна помощь в защите от дронов. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. На самом деле у нас лучшие дроны в мире", – сказал президент США.

Министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл сообщил, что американская армия отправила на Ближний Восток 10 тысяч дронов-перехватчиков Merops, которые продемонстрировали эффективное боевое применение в Украине.

