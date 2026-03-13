США пропонують винагороду до $10 млн за інформацію про лідерів Ірану

Уряд США пропонує винагороду в розмірі до $10 млн за інформацію про ключових іранських лідерів, зокрема, про нового верховного лідера Моджтабу Хаменеї.

Оголошення про винагороду опубліковано в рамках програми Державного департаменту США "Винагорода за справедливість", повідомляє "Європейська правда".

Воно з’явилося на тлі продовження військової кампанії США та Ізраїлю проти Ірану та після вбивства аятоли Алі Хаменеї та інших іранських високопосадовців.

Оголошення повідомляє, що уряду США необхідна інформація про Моджтабу Хаменеї, заступника начальника його штабу Алі Ашгара Хеджазі, військового радника, генерал-майора Ях’ю Рахіма Сафаві, радника Алі Ларіджані, міністра внутрішніх справ Ескандара Момені та міністра розвідки і безпеки Есмаїла Хатібі.

США також шукають інформацію про чотирьох неназваних і непоказаних офіційних осіб Корпусу вартових іранської революції.

Відомство додає, що інформація про лідерів може зробити інформатора "придатним для переміщення" – і на додачу він отримає винагороду.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "повністю знищують" терористичний режим Ірану, а також анонсував нові удари.

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що військовий потенціал Ірану був значно ослаблений після тривалої кампанії ударів, здійснених Сполученими Штатами та Ізраїлем.