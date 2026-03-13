США предлагают вознаграждение до 10 млн долларов за информацию о лидерах Ирана

Правительство США предлагает вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию о ключевых иранских лидерах, в частности о новом верховном лидере Моджтабе Хаменеи.

Объявление о вознаграждении опубликовано в рамках программы Государственного департамента США "Вознаграждение за справедливость", сообщает "Европейская правда".

Оно появилось на фоне продолжения военной кампании США и Израиля против Ирана и после убийства аятоллы Али Хаменеи и других иранских высокопоставленных чиновников.

В объявлении сообщается, что правительству США необходима информация о Моджтабе Хаменеи, заместителе главы его штаба Али Ашгаре Хеджази, военном советнике, генерал-майоре Ях’ю Рахиме Сафави, советнике Али Лариджани, министре внутренних дел Эскандаре Момени и министре разведки и безопасности Эсмаиле Хатиби.

США также ищут информацию о четырех неназванных и нераскрытых официальных лицах Корпуса стражей иранской революции.

Ведомство добавляет, что информация о лидерах может сделать информатора "пригодным для перемещения" – и в дополнение он получит вознаграждение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "полностью уничтожают" террористический режим Ирана, а также анонсировал новые удары.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что военный потенциал Ирана был значительно ослаблен после длительной кампании ударов, нанесенных Соединенными Штатами и Израилем.