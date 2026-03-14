Удар по школі в Ірані: Гегсет торік скоротив офіси, які обмежують ризики для цивільних

Минулого року вищі військові чини безуспішно застерігали Пентагон від ліквідації наглядових органів, які обмежують ризик жертв серед цивільного населення і розслідують відповідальність за їхню загибель, як, наприклад, під час нещодавнього удару по іранській школі для дівчат.

Про це йдеться у матеріалі Politico, передає "Європейська правда".

За словами Веса Брайанта, колишнього начальника Центрального командування Пентагону, тодішній керівник Центрального командування Ерік Курілла і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал К.К. Браун просили міністра оборони Піта Гегсета не скорочувати Центр передового досвіду цивільного захисту та інші подібні ініціативи на американських командних пунктах.

Противники цього кроку, серед яких також був адмірал Крістофер Грейді, колишній заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів, стверджували, що штаб має вирішальне значення для запобігання ризикам для цивільного населення перед ударами США і для розвідки смертоносних атак Пентагону, і, в кінцевому підсумку, це заощадить ресурси для військових операцій.

Натомість Гегсет вирішив скоротити кількість співробітників, що працюють над цим питанням, з 200 до менш ніж 40. Відділ Центрального командування, який вивчає потенційну шкоду цивільному населенню, був скорочений з 10 осіб до однієї.

Високий рівень опозиції скороченням, про який раніше не повідомлялося, натякає на напруженість у відносинах між вищим військовим керівництвом і їхнім цивільним лідером щодо правил ведення бойових дій, які глава Пентагону назвав "дурними".

За попередніми даними, США, можливо, випадково влучили в початкову школу, що призвело до загибелі понад 170 учениць і стало найбільшим за останні десятиліття вбивством цивільних осіб на чолі з США.

Рішення про ліквідацію офісів з питань цивільних жертв може посилити критику глави Пентагону в міру того, як з'являється більше подробиць про школу, в яку було завдано удару поруч з базою Корпусу вартових ісламської революції в перші години американо-ізраїльської операції. Демократи використали цей інцидент, щоб закликати Гегсета піти у відставку.

У заяві Пентагону йдеться, що відділи Міністерства оборони з питань захисту цивільного населення "проходять стратегічну переоцінку для майбутньої реорганізації" з метою інтеграції функцій безпосередньо в бойові командування. "Департамент продовжує визнавати важливість зменшення шкоди цивільному населенню і залишається впевненим у здатності наших військових завдавати точних ударів, зводячи до мінімуму жертви серед цивільного населення", – йдеться в заяві.

Трагедія із загибеллю понад 170 людей у дівочій школі в іранському місті Мінаб ймовірно сталася внаслідок використання США застарілих розвідданих – з часу, коли будівля ще входила до інфраструктури військового об’єкта.

Удар по школі у Мінабі стався у перший день операції, 28 лютого. Там загинуло 168 учениць і 14 викладачів. Будівля школи прилягає до комплексу об'єктів КВІР і в минулому входила до його інфраструктури.

Дональд Трамп спершу заявив у публічних коментарях, що за трагедію відповідальний Іран, але потім визнав, що має недостатньо інформації про удар і погодиться з результатами розслідування, яке веде Пентагон.