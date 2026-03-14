Удар по школе в Иране: Хегсет в прошлом году сократил офисы, которые ограничивают риски для гражданских

В прошлом году высшие военные чины безуспешно предостерегали Пентагон от ликвидации надзорных органов, которые ограничивают риск жертв среди гражданского населения и расследуют ответственность за их гибель, как, например, во время недавнего удара по иранской школе для девочек.

Об этом говорится в материале Politico, передает "Европейская правда".

По словам Уэса Брайанта, бывшего начальника Центрального командования Пентагона, тогдашний руководитель Центрального командования Эрик Курилла и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал К.К. Браун просили министра обороны Пита Хегсета не сокращать Центр передового опыта гражданской защиты и другие подобные инициативы на американских командных пунктах.

Противники этого шага, среди которых также был адмирал Кристофер Грейди, бывший заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов, утверждали, что штаб имеет решающее значение для предотвращения рисков для гражданского населения перед ударами США и для разведки смертоносных атак Пентагона, и, в конечном итоге, это сэкономит ресурсы для военных операций.

Вместо этого Хегсет решил сократить количество сотрудников, работающих над этим вопросом, с 200 до менее чем 40. Отдел Центрального командования, который изучает потенциальный ущерб гражданскому населению, был сокращен с 10 человек до одного.

Высокий уровень оппозиции сокращениям, о котором ранее не сообщалось, намекает на напряженность в отношениях между высшим военным руководством и их гражданским лидером в отношении правил ведения боевых действий, которые глава Пентагона назвал "глупыми".

По предварительным данным, США, возможно, случайно попали в начальную школу, что привело к гибели более 170 учениц и стало крупнейшим за последние десятилетия убийством гражданских лиц во главе с США.

Решение о ликвидации офисов по вопросам гражданских жертв может усилить критику главы Пентагона по мере того, как появляется больше подробностей о школе, в которую был нанесен удар рядом с базой Корпуса стражей исламской революции в первые часы американо-израильской операции. Демократы использовали этот инцидент, чтобы призвать Хегсета уйти в отставку.

В заявлении Пентагона говорится, что отделы Министерства обороны по вопросам защиты гражданского населения "проходят стратегическую переоценку для будущей реорганизации" с целью интеграции функций непосредственно в боевые командования. "Департамент продолжает признавать важность уменьшения ущерба гражданскому населению и остается уверенным в способности наших военных наносить точные удары, сводя к минимуму жертвы среди гражданского населения", – говорится в заявлении.

Трагедия с гибелью более 170 человек в девичьей школе в иранском городе Минаб вероятно произошла в результате использования США устаревших разведданных – со времени, когда здание еще входило в инфраструктуру военного объекта.

Удар по школе в Минабе произошел в первый день операции, 28 февраля. Там погибло 168 учениц и 14 преподавателей. Здание школы прилегает к комплексу объектов КСИР и в прошлом входило в его инфраструктуру.

Дональд Трамп сначала заявил в публичных комментариях, что за трагедию ответственен Иран, но потом признал, что имеет недостаточно информации об ударе и согласится с результатами расследования, которое ведет Пентагон.