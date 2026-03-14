МЗС Румунії заявило про кібератаку на свої сайти

Міністерство закордонних справ Румунії повідомило в суботу, що платформи eviza.mae.ro і econsulat.ro у другій половині дня 13 березня і на початку ночі 14 березня зазнали кібератак, які призвели до уповільнення роботи, а на короткі проміжки часу навіть до блокування сайтів.

"У другій половині дня 13 березня і на початку ночі 14 березня була виявлена розподілена кібератака на платформи eviza.mae.ro і econsulat.ro, що призвела до розподіленої відмови в обслуговуванні (DDoS). В результаті сайти зазнали уповільнення роботи і на короткий час стали недоступними. Засоби захисту разом з фахівцями MЗС спрацювали оперативно і змогли значно зменшити вплив атаки. Наразі всі цифрові системи MЗС працюють у штатному режимі", – йдеться у повідомленні MЗС.

DDoS-атаки являють собою штучне перевантаження цифрового трафіку з метою блокування доступу до сайту, зазначає Міністерство закордонних справ. Вони не пов'язані з доступом до даних або їх компрометацією і не є еквівалентними хакерському вторгненню в комп'ютер.

"Автори цих атак не отримали доступу до чутливої інформації, але головна незручність, спричинена такими діями, полягає в тому, що платформи стають тимчасово недоступними для румунських громадян, що перешкоджає наданню необхідних їм цифрових послуг", – також зазначає МЗС.

У всьому світі частота таких атак зростає, а Румунія та урядові платформи неодноразово ставали мішенню в останні роки. Міністерство закордонних справ заявляє, що у співпраці зі спеціалізованими установами продовжить забезпечувати захист своїх цифрових систем і безперервність надання послуг.

Нагадаємо, у Польщі заявили про спробу кібератаки на ядерний дослідницький центр.

У Нідерландах та Португалії попередили про масштабну атаку хакерів проти користувачів ​WhatsApp і Signal, що спрямована передусім на отримання доступу до облікових записів урядовців, дипломатів та військових.