У Польщі заявили про спробу кібератаки на ядерний дослідницький центр

Польща заявила, що сервери Національного центру ядерних досліджень поблизу Варшави зазнали кібератаки, яка виявилась невдалою.

Про це заявив віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, цитує RMF24, передає "Європейська правда".

Гавковський сказав, що останніми днями відбулася кібератака на Національний центр ядерних досліджень Польщі, яка, ймовірно, була спрямована з Ірану. Втім, він акцентував, що це іранський слід може бути прикриттям.

"Коли буде доступна остаточна інформація і служби її перевірять, ми перевіримо її, але є багато ознак того, що це відбулося з території Ірану", – наголосив він.

За словами віцепрем'єра, атака, можливо, не була масштабною, але це була спроба порушення заходів безпеки. Він наголосив, що атаку вдалося зупинити.

Він запевнив, що центр "є безпечним" і що відповідні служби працюють над цією справою.

Зазначимо, що національна розвідка Португалії закликала до підвищеної пильності через глобальну кампанію хакерів, спрямовану на отримання доступу до облікових записів важливих посадовців у WhatsApp і Signal.

Також розвідка США закликала до посиленої пильності американські держвідомства та приватні компанії у зв’язку з очікуваними спробами помсти з боку Ірану, зокрема, шляхом кібератак.