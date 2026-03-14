МИД Румынии заявил о кибератаке на свои сайты

Министерство иностранных дел Румынии сообщило в субботу, что платформы eviza.mae.ro и econsulat.ro во второй половине дня 13 марта и в начале ночи 14 марта подверглись кибератакам, которые привели к замедлению работы, а на короткие промежутки времени даже к блокировке сайтов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Digi24.

"Во второй половине дня 13 марта и в начале ночи 14 марта была обнаружена распределенная кибератака на платформы eviza.mae.ro и econsulat.ro, что привело к распределенному отказу в обслуживании (DDoS). В результате сайты подверглись замедлению работы и на короткое время стали недоступными. Средства защиты вместе со специалистами МИД сработали оперативно и смогли значительно уменьшить влияние атаки. Сейчас все цифровые системы МИД работают в штатном режиме", – говорится в сообщении МИД.

DDoS-атаки представляют собой искусственную перегрузку цифрового трафика с целью блокирования доступа к сайту, отмечает Министерство иностранных дел. Они не связаны с доступом к данным или их компрометацией и не являются эквивалентными хакерскому вторжению в компьютер.

"Авторы этих атак не получили доступа к чувствительной информации, но главное неудобство, вызванное такими действиями, заключается в том, что платформы становятся временно недоступными для румынских граждан, что препятствует предоставлению необходимых им цифровых услуг", – также отмечает МИД.

Во всем мире частота таких атак растет, а Румыния и правительственные платформы неоднократно становились мишенью в последние годы. Министерство иностранных дел заявляет, что в сотрудничестве со специализированными учреждениями продолжит обеспечивать защиту своих цифровых систем и непрерывность предоставления услуг.

