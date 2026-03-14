Сійярто назвав невдачею для українців брифінг "Нафтогазу" і МЗС для дипломатів щодо "Дружби"

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що "українська нафтова блокада" явно спрямована на парламентські вибори в Угорщині і проведений для дипломатів брифінг щодо стану нафтопроводу "Дружба" це підтверджує.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє угорська агенція MTI.

Сійярто заявив, що візит угорської делегації до Києва досяг своєї мети, оскільки український оператор системи був змушений висловитися.

"Цей сьогоднішній брифінг, який був проведений для послів, є ще однією невдачею для українців, ще одним підтвердженням того, що українці тримають нафтопровід "Дружба" закритим виключно з політичних причин, виключно з наміром втрутитися в угорські вибори", – заявив він.

Міністр додав, що українці нібито вкотре відкинули ідею допуску іноземних експертів – угорців, словаків, експертів ЄС – на місце для перевірки ситуації з нафтопроводом. Наразі мова йде про місяць відновлювальних робіт.

"Очевидно, що тут "стирчать вуха", практично ця нафтова блокада явно спрямована на парламентські вибори в Угорщині, це явне втручання в угорський виборчий процес з метою допомогти партії "Тиса", – сказав Петер Сійярто.

Він додав: "Очевидно, що українці ведуть постійні переговори з Брюсселем. Їхньою метою є надання допомоги партії "Тиса" під час виборчої кампанії".

"Абсолютно зрозуміло, що трубопровід працює, цей трубопровід може бути перезапущений всього за одну хвилину", "тому ми вимагаємо від українців перезапустити передачу, а не втручатися в угорську виборчу кампанію!", – повторив Сійярто.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан раніше повідомив, що угорська місія "зі встановлення фактів" щодо пошкодження нафтопроводу "Дружба" повертається до Будапешта з результатами.

Нагадаємо, 11 березня в Україну прибула угорська делегація з метою з'ясувати стан нафтопроводу "Дружба". В МЗС України зазначили, що делегація не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Згодом з'явився документ на підтвердження того, що українська сторона не погодила цей візит у такому вигляді, як хотіли у Будапешті.