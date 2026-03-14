Угорська місія з інспекції "Дружби" повертається додому: ми змусили українців рухатися

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що угорська місія "зі встановлення фактів" щодо пошкодження нафтопроводу "Дружба" повертається до Будапешта з результатами.

Про це, як пише "Європейська правда", Орбан написав у Facebook.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан провів розмову з Габором Цепеком, який очолює "місію". Частину розмови він виклав у соцмережі.

Цепек сказав, що "в нього була трохи важча ніч", оскільки Україна та її столиця також були під серйозною атакою.

Щодо роботи комісії зі встановлення фактів він сказав: "Є результати".

"Справа в тому, що тільки починається зустріч, яку проводить українська компанія "Нафтогаз" для всіх представників посольств (розмова з Орбаном відбулася до зустрічі, про яку повідомили в "Нафтогазі" – ред). Там є і наша людина, посол Антал Хайзер", – заявив Цепек.

Він сказав, що на зустріч були допущені тільки посли.

"Ми запустили машину, а українці не змогли цього зробити, не змогли висунути свою версію. Ми змусили українців рухатися", – заявив у свою чергу Орбан.

Цепек наприкінці зазначає, що місія зі встановлення фактів може поїхати з Києва з фактами, хоча учасників групи і не допустили до самого нафтопроводу.

"В результаті сьогоднішньої експертної консультації ми будемо знати набагато більше про стан труби", – вказав він.

Нагадаємо, 11 березня в Україну прибула угорська делегація з метою з'ясувати стан нафтопроводу "Дружба". В МЗС України зазначили, що делегація не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Згодом з'явився документ на підтвердження того, що українська сторона не погодила цей візит у такому вигляді, як хотіли у Будапешті.