Сийярто назвал неудачей для украинцев брифинг "Нафтогаза" и МИД для дипломатов по "Дружбе"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "украинская нефтяная блокада" явно направлена на парламентские выборы в Венгрии и проведенный для дипломатов брифинг о состоянии нефтепровода "Дружба" это подтверждает.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает венгерское агентство MTI.

Сийярто заявил, что визит венгерской делегации в Киев достиг своей цели, поскольку украинский оператор системы был вынужден высказаться.

"Этот сегодняшний брифинг, который был проведен для послов, является еще одной неудачей для украинцев, еще одним подтверждением того, что украинцы держат нефтепровод „Дружба" закрытым исключительно по политическим причинам, исключительно с намерением вмешаться в венгерские выборы", – заявил он.

Министр добавил, что украинцы якобы в очередной раз отвергли идею допуска иностранных экспертов – венгров, словаков, экспертов ЕС – на место для проверки ситуации с нефтепроводом. Сейчас речь идет о месяце восстановительных работ.

"Очевидно, что здесь "торчат уши", практически эта нефтяная блокада явно направлена на парламентские выборы в Венгрии, это явное вмешательство в венгерский избирательный процесс с целью помочь партии "Тиса", – сказал Петер Сийярто.

Он добавил: "Очевидно, что украинцы ведут постоянные переговоры с Брюсселем. Их целью является оказание помощи партии "Тиса" во время избирательной кампании".

"Абсолютно понятно, что трубопровод работает, этот трубопровод может быть перезапущен всего за одну минуту", "поэтому мы требуем от украинцев перезапустить передачу, а не вмешиваться в венгерскую избирательную кампанию!", – повторил Сийярто.

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее сообщил, что венгерская миссия "по установлению фактов" по повреждению нефтепровода "Дружба" возвращается в Будапешт с результатами.

Напомним, 11 марта в Украину прибыла венгерская делегация с целью выяснить состояние нефтепровода "Дружба". В МИД Украины отметили, что делегация не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч.

Впоследствии появился документ в подтверждение того, что украинская сторона не согласовала этот визит в таком виде, как хотели в Будапеште.