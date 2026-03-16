У Німеччині закликають розслідувати листування між представниками партії Мерца та "АдН"

Голова парламентської групи Християнсько-соціального союзу в Бундестазі Німеччини Александр Гоффманн закликав розслідувати листування в месенджері між депутатами Європарламенту від Християнсько-демократичного союзу та ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН"), в якому вони могли координувати політичні рішення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

За даними ЗМІ, члени Європейського парламенту від ХДС нібито обговорювали посилення міграційної політики у внутрішніх чатах у месенджері WhatsApp. Учасниками чату були й представники ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Серед іншого, вони обговорювали міграційний план, який передбачає дозвіл на депортацію шукачів притулку до так званих "центрів повернення" в країнах поза ЄС.

Зазначимо, що партія ХДС зазвичай дотримується суворої дистанції від "АдН", що офіційно закріплено в так званій резолюції про несумісність.

Тепер голова парламентської групи ХСС у Бундестазі, яка є сестринською партією ХДС, наполягає на роз'ясненні суперечливої співпраці в Європейському парламенті.

Нагадаємо, минулого тижня адміністративний суд Берліна зобов’язав ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") розкрити інформацію про свою рекламну кампанію в соцмережах, проведену перед виборами до Бундестагу у 2021 році, через підозру у використанні персональних даних виборців.

Як писали, 26 лютого німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" здобула перемогу в суді в оскарженні рішення про її класифікацію як правоекстремістської організації.