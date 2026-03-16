В Германии призывают расследовать переписку между представителями партии Мерца и "АдГ"

Председатель парламентской группы Христианско-социального союза в Бундестаге Германии Александр Хоффман призвал расследовать переписку в мессенджере между депутатами Европарламента от Христианско-демократического союза и ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ"), в которой они могли координировать политические решения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

По данным СМИ, члены Европейского парламента от ХДС якобы обсуждали ужесточение миграционной политики во внутренних чатах в мессенджере WhatsApp. Участниками чата были и представители ультраправой "Альтернативы для Германии".

Среди прочего, они обсуждали миграционный план, который предусматривает разрешение на депортацию искателей убежища в так называемые "центры возвращения" в странах вне ЕС.

Отметим, что партия ХДС обычно придерживается строгой дистанции от "АдГ", что официально закреплено в так называемой резолюции о несовместимости.

Теперь председатель парламентской группы ХСС в Бундестаге, которая является сестринской партией ХДС, настаивает на разъяснении противоречивого сотрудничества в Европейском парламенте.

Напомним, на прошлой неделе административный суд Берлина обязал ультраправую партию "Альтернатива для Германии" ("АдГ") раскрыть информацию о своей рекламной кампании в соцсетях, проведенной перед выборами в Бундестаг в 2021 году, из-за подозрения в использовании персональных данных избирателей.

Как писали, 26 февраля немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" одержала победу в суде в обжаловании решения о ее классификации как правоэкстремистской организации.