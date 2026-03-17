Як Молдова готує деокупацію Придністров'я та чому план про це привезли до ЄС

Понад п'ять місяців тому – у вересні 2025-го – партія влади у Молдові виграла парламентські вибори і гарантувала збереження контролю у країні на найближчі роки. Це відкрило вікно можливостей для непопулярних, але украй необхідних рішень, як-от щодо придністровської проблеми.

Про те, як саме Кишинів бачить відновлення територіальної цілісності Молдови та які ризики містить цей план, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Зовнішнє управління та економічний тиск: як Молдова планує повертати Придністров'я. Далі – стислий її виклад.

Ще торік від європейських посадовців доводилося чути, що вони чекають на дії Кишинева щодо відновлення територіальної цілісності після виборів.

Бажання європейців не давати Путіну "придністровське вето" щодо вступу Молдови в ЄС – зрозуміле. Але так само зрозумілими є аргументи тих, хто каже: набагато дешевше об'єднати Молдову зараз, ніж робити те саме після її вступу до Євросоюзу.

Тому навіть друзі Молдови вимагають, щоб Кишинів пройшов цей шлях (або його більшу частину) ще на етапі кандидатства. Саме тому, під європейським тиском, Кишинів був змушений перервати мовчанку.

Тематику Придністров'я у Молдові вважають політично небезпечною, і про неї старанно мовчать перед кожними виборами.

12-13 березня Брюссель відвідав віцепрем'єр, відповідальний за реінтеграцію Придністров'я Валеріу Ківерь. Він "представив (європейським партнерам) зусилля молдовської влади з метою пошуку стійких рішень існуючих проблем... у політиці реінтеграції країни".

Слід наголосити, що це – концепція, яку Кишинів готовий "допилювати".

Документ має назву "Основні підходи до процесу поступової реінтеграції Придністровського регіону".

Спершу – про європейську інтеграцію, яка стала для Кишинева чи не головним стимулом для розробки цього документа.

У Кишиневі наполягають, що чекати на повернення Придністров'я для вступу Молдови в ЄС – неприпустимо.

Утім, у Кишиневі розуміють також, що заморозити реінтеграцію – також не варіант. Тому зараз документ пропонує європейцям схему, за якою у договорі про вступ Молдови буде йтися, що право ЄС на правобережній, підконтрольній уряду частині країни застосовується відразу, а на лівому березі – "буде призупинене на визначений період".

Слова "визначений період" означають, що час на остаточне повернення Придністров'я не буде нескінченним, а матиме межу.

З огляду на те, що Тирасполь не хоче прямувати до об'єднання, а також має підтримку Москви, "центральним елементом стратегії" у Кишиневі обрали економіку. Молдова планує ставити де-факто владу регіону в такі рамки та застосовувати такі економічні заходи, що змушуватимуть її крок за кроком виконувати вимоги Кишинева.

Механізм простий: "через законодавчі норми – будуть запроваджені єдині правила гри з вимогою про суворе дотримання національного права на всій території країни, зокрема фіскальних, митних і торговельних правил".

Торік Молдова вже протестувала цей механізм. Тоді Кишинів скасував податкові пільги для виробників з придністровського регіону, що діяли кілька десятиріч.

Попри обурення, бізнес був змушений підкоритися.

Окрім батога, Молдова готує також пряник – допомогу Придністров'ю та його бізнесам в обмін на політичні поступки Тирасполя.

Що стосується армії РФ у Придністров’ї, то Молдова бачить можливість її виведення через "співпрацю з європейськими та трансатлантичними партнерами з метою демілітаризації регіону".

Молдова готова тимчасово поступитися суверенітетом у Придністров'ї. Зокрема, готова на створення міжнародної цивільної місії з підтримання миру або цивільної адміністрації в регіоні.

Урядовий документ при цьому не містить жодних запобіжників щодо участі Росії як одного з учасників цієї перехідної адміністрації. Цей блок – найбільш ризикований у стратегії Молдови.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Зовнішнє управління та економічний тиск: як Молдова планує повертати Придністров'я.