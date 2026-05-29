Туреччина "занепокоєна" через російську атаку на їхнє судно в Одеській області

Міністерство закордонних справ Туреччини висловило занепокоєння щодо "ескалації конфлікту" після того, як у ніч проти 29 травня турецьке вантажне судно зазнало атаки російських дронів в Одеській області.

Про це йдеться у відповідній заяві, яку цитує "Європейська правда".

У МЗС заявили, що судно, що належить турецькій компанії та плаває під прапором Вануату, яке перевозило сухі вантажі з Одеської області до Туреччини, зазнало атаки безпілотного літального апарата, в результаті чого двоє турків зі складу екіпажу отримали легкі травми.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

"Стан наших громадян, які перебувають на борту, ретельно відстежується нашим Генеральним консульством в Одесі", – зазначили у зовнішньополітичному відомстві Туреччини.

У відомстві заявили, що доносять "занепокоєння щодо ризиків та загроз, які несе для регіону нещодавня ескалація військових дій у Чорному морі", а також "застереження щодо її можливих негативних наслідків" для Туреччини, до "всіх сторін".

"Ми ще раз закликаємо всі сторони утриматися від кроків, які можуть призвести до неконтрольованої ескалації конфлікту. Наші заклики щодо забезпечення безпеки судноплавства для цивільних суден у Чорному морі та припинення війни шляхом переговорів залишаються актуальними", – додали у МЗС Туреччини.

Зазначимо, в ніч проти 29 травня РФ завдала цілеспрямованого удару по турецькому судну, яке йшло з порту в Одеській області до Туреччини, внаслідок атаки спалахнула пожежа.

У грудні 2025 року МЗС Туреччини виступило із занепокоєнням після атаки на судно турецької компанії, яке було пошкоджено в українському порту Чорноморськ.

Тоді Міністерства закордонних справ Туреччини викликали представників посольств України та Росії, аби висловити стурбованість серією атак на судна російського "тіньового флоту" в Чорному морі.

Президент Ердоган назвав ці атаки "тривожним загостренням".