У Литві анонсували візит Свириденко до Вільнюса і спільне засідання урядів

Наступного тижня Литву відвідає прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, в рамках візиту відбудеться спільне засідання урядів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

У понеділок заплановані її зустрічі з президентом Гітанасом Науседою, головою Сейму Юозасом Олекасом та прем'єр-міністеркою Інгою Ругінене.

"Під час візиту заплановано зустріч віч-на-віч між нею та прем'єр-міністеркою Інгою Ругінене, а також спільне засідання урядів Литви та України", – повідомив радник прем'єр-міністерки Литви Ігнас Добровольскас.

За його словами, основною темою зустрічей стане двостороннє співробітництво, підтримка України, питання європейської безпеки, а також досвід та уроки України, що стосуються зміцнення стійкості держав та їх готовності до криз.

Це перший візит Свириденко до Литви.

Варто зазначити, що торік у жовтні Інга Ругінене приїздила до Києва, це був її перший закордонний візит на посаді.

Нагадаємо, Литва виступає за відкриття у червні усіх шести кластерів для України на переговорах щодо вступу в ЄС.