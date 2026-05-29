Сікорський про перейменування підрозділу ССО на честь "Героїв УПА": я розчарований

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про розчарування рішенням президента України Володимира Зеленського про присвоєння українському військовому підрозділу назви "Героїв УПА".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Радослав Сікорський, відповідаючи на запитання про плани Кароля Навроцького, який звернувся до Капітули Білого Орла з проханням позбавити президента України польської нагороди, заявив, що "це прерогатива президента".

"Оцініть це рішення самі", – коротко відповів глава МЗС на пресконференції.

"Я розчарований тим, що президент Зеленський не врахував нашу історичну чутливість", – прокоментував він далі.

"Дональд Туск вже влучно підсумував це. А саме, що якщо ми посваримося через минуле, то хтось інший нав’яже нам майбутнє. Від польсько-української суперечки про минуле виграє лише Путін", – зазначив Сікорський.

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Це рішення викликало обурення МЗС Польщі. У четвер відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького з послом України Василем Боднаром, якому висловили протест та пояснили, що цей крок є болючим для поляків.

Також стало відомо, що польський президент Кароль Навроцький буде домагатися позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі через його рішення присвоїти елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.