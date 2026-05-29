Британія впровадить ШІ для виявлення дорослих мігрантів, які видають себе за дітей

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії почне використовувати штучний інтелект для запобігання випадкам, коли дорослі шукачі притулку видають себе за дітей.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Міністри уклали контракт з ІТ-компанією Akhter Computers на розробку "алгоритму, здатного точно визначати вік особи". Раніше передбачалося, що ця технологія буде впроваджена вже цього року.

Вони пообіцяли, що технологія пройде "ретельне" тестування перед тим, як її почнуть використовувати.

Міністр з питань прикордонної безпеки Алекс Норріс заявив, що ця вона забезпечить "виявлення, затримання та негайне вислання тих, хто зловживає системою, а також надання підтримки та захисту тим, хто цього заслуговує".

Попередній уряд консерваторів запровадив плани щодо оцінки віку за допомогою аналізу кісток та зубів шукачів притулку.

Як відомо, дітям-шукачам притулку без супроводу частіше надають захист, що спонукає деяких дорослих видавати себе за дітей.

Нещодавно Велика Британія та Франція уклали нову трирічну угоду, спрямовану на припинення перетину Ла-Маншу нелегальними мігрантами на невеликих човнах.

Писали, що з моменту початку ведення статистики вісім років тому до Великої Британії на невеликих човнах через протоку Ла-Манш прибуло понад 200 тисяч осіб.