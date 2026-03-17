Как Молдова готовит деоккупацию Приднестровья и почему этот план повезли в ЕС

Более пяти месяцев назад – в сентябре 2025 года – правящая партия в Молдове выиграла парламентские выборы и обеспечила себе контроль над страной на ближайшие годы. Это открыло окно возможностей для непопулярных, но крайне необходимых решений, например, по приднестровской проблеме.

Далее – краткое изложение статьи.

Еще в прошлом году от европейских чиновников приходилось слышать, что они ждут действий Кишинева по восстановлению территориальной целостности после выборов.

Желание европейцев не давать Путину "приднестровское вето" на вступление Молдовы в ЕС – понятно. Но столь же понятны аргументы тех, кто говорит: гораздо дешевле объединить Молдову сейчас, чем делать то же самое после ее вступления в Евросоюз.

Поэтому даже друзья Молдовы требуют, чтобы Кишинев прошел этот путь (или его большую часть) еще на этапе кандидатуры. Именно поэтому, под европейским давлением, Кишинев был вынужден прервать молчание.

Тема Приднестровья в Молдове считается политически опасной, и о ней старательно умалчивают перед каждыми выборами.

12-13 марта Брюссель посетил вице-премьер, ответственный за реинтеграцию Приднестровья Валериу Киверь. Он "представил (европейским партнерам) усилия молдавских властей по поиску устойчивых решений существующих проблем... в политике реинтеграции страны".

Следует отметить, что это концепция, которую Кишинев готов дорабатывать.

Документ называется "Основные подходы к процессу постепенной реинтеграции Приднестровского региона".

Сначала – о европейской интеграции, которая стала для Кишинева едва ли не главным стимулом для разработки этого документа.

В Кишиневе настаивают, что ждать возвращения Приднестровья для вступления Молдовы в ЕС недопустимо.

Впрочем, в Кишиневе понимают также, что заморозить реинтеграцию – тоже не вариант. Поэтому сейчас документ предлагает европейцам схему, согласно которой в договоре о вступлении Молдовы будет указано, что право ЕС на правобережную, подконтрольную правительству часть страны применяется сразу, а на левом берегу – "будет приостановлено на определенный период".

Слова "определенный период" означают, что время на окончательное возвращение Приднестровья не будет бесконечным, а будет иметь предел.

Учитывая, что Тирасполь не хочет идти на объединение, а также имеет поддержку Москвы, "центральным элементом стратегии" в Кишиневе выбрали экономику. Молдова планирует поставить де-факто власти региона в такие рамки и применять такие экономические меры, которые заставят их шаг за шагом выполнять требования Кишинева.

Механизм прост: "через законодательные нормы будут введены единые правила игры с требованием строгого соблюдения национального права на всей территории страны, в частности фискальных, таможенных и торговых правил".

В прошлом году Молдова уже опробовала этот механизм. Тогда Кишинев отменил налоговые льготы для производителей из Приднестровья, действовавшие несколько десятилетий.

Несмотря на возмущение, бизнес был вынужден подчиниться.

Помимо кнута, Молдова готовит также пряник – помощь Приднестровью и его предприятиям в обмен на политические уступки Тирасполя.

Касательно армии РФ в Приднестровье, то Молдова видит возможность ее вывода через "сотрудничество с европейскими и трансатлантическими партнерами для демилитаризации региона".

Молдова готова временно уступить суверенитет в Приднестровье. В частности, готова на создание международной гражданской миссии по поддержанию мира или гражданской администрации в регионе.

Правительственный документ при этом не содержит никаких предохранительных мер относительно участия России в качестве одного из участников этой переходной администрации. Этот блок – самый рискованный в стратегии Молдовы.

