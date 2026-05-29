Туск: рішення Зеленського викликає занепокоєння з точки зору наших відносин

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що рішення президента України про присвоєння українському військовому підрозділу назви "Героїв УПА" викликає занепокоєння з точки зору двосторонніх відносин і порушує польську історичну чутливість.

Про це він заявив у п'ятницю журналістам у Сеймі, передає "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Прем'єр-міністр Польщі, коментуючи рішення президента України заявив, що "ми маємо дуже серйозну проблему".

Він оцінив, що це крок "без необхідності знову виносить питання історичних розбіжностей на досить тривожний рівень".

"Рішення президента Зеленського, звичайно, порушує нашу історичну чутливість і, на мою думку, знову без потреби виносить на такий досить тривожний рівень питання цих історичних розбіжностей, різних інтерпретацій" – зазначив прем'єр Польщі.

Туск додав, що "кожен народ має право на свої інтерпретації".

"Але президент Зеленський і наші українські друзі мають усвідомлювати, що означає з точки зору кожної польки та кожного поляка ця похмура спадщина УПА", – сказав він.

Туск підкреслив, що рішення президента України "є тривожним з точки зору наших (польсько-українських – ред.) відносин".

Прем'єр також закликав президентів України та Польщі не сваритись через минуле, оскільки від цього виграє хтось інший.

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Це рішення викликало обурення МЗС Польщі. У четвер відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького з послом України Василем Боднаром, якому висловили протест та пояснили, що цей крок є болючим для поляків.

Також стало відомо, що польський президент Кароль Навроцький буде домагатися позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі через його рішення присвоїти елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.