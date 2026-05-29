У Румунії зіткнулися три бронемашини Piranha 5: постраждали 11 військових

У Румунії ввечері 28 травня сталась ДТП за участю трьох бронемашин Piranha 5, внаслідок якої постраждали 11 військовослужбовців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Як зазначено, три бронеавтомобілі, що входили до складу військової колони 813-го піхотного батальйону, зіткнулись на трасі DN 1 C в повіті Салаж.

У військовій частині розповіли, що причиною аварії стало недотримання встановленої дистанції між транспортними засобами.

"В результаті інциденту постраждали 11 військовослужбовців, 10 з яких наразі евакуюються до окружної лікарні швидкої допомоги в Залау. На місце події прибули поліція, швидка допомога та пожежники", – йдеться в пресрелізі.

Рух у цьому районі було тимчасово обмежено для проведення рятувальних робіт та розслідування.

Військові автомобілі отримали легкі пошкодження. Водії бронемашин, що стали учасниками аварії, пройшли тест на алкоголь, результати якого виявилися негативними.

Раніше стало відомо, що вісім американських солдатів постраждали в аварії військової вантажівки, яка сталася в четвер в Західнопоморському воєводстві Польщі.

У місті Бук у Великопольському воєводстві Польщі торік у жовтні сталось зіткнення автобуса з колоною американських військових транспортних засобів на автомагістралі А2.