Франція вимагатиме від РФ пояснень через влучання дрона у будинок в Румунії

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро викликав посла РФ, від якого вимагатиме пояснень через інцидент з ударним дроном, який влучив у багатоповерхівку в румунському місті Галац у ніч проти 29 травня.

Про це французький міністр заявив в ефірі Radio France, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи інцидент з дроном в Румунії, Барро засудив "безвідповідальний вчинок Росії".

"Я викликав посла Росії у Франції, щоб повідомити йому, що масові удари минулого вікенду по цивільному населенню, погрози на адресу французьких та європейських дипломатів у Москві, а також цей новий безвідповідальний вчинок є залякуваннями, які не мають сенсу і є марними, оскільки вони ні в якому разі не змусять нас відмовитися від підтримки українського опору", – підкреслив він.

За словами глави МЗС Франції, атаки Росії на території країн-членів НАТО, сусідів України, таких як Польща, Латвія чи Литва, є "відчайдушною спробою Владіміра Путіна приховати свою поразку".

Після понад чотирьох років війни в Україні "у Москві запанували сумніви", переконаний він.

"НАТО має цілий спектр можливих відповідей, тож якщо безпека країни-члена НАТО опиниться під загрозою, відповідь може бути руйнівною", – попереджає міністр закордонних справ Франції.

Він нагадує, що "відповідь НАТО завжди є дуже рішучою, але й дуже виваженою".

Президент Чехії Петр Павел закликав не обмежуватися спільним засудженням у відповідь на інцидент в Румунії.

Президент Румунії Нікушор Дан оголосив про рішення закрити генконсульство РФ у Констанці і вислати консула, а прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова пригрозила "заходами" у відповідь на це.