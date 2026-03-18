Бельгійський ексдипломат постане перед судом через вбивство лідера Конго в 1961 році

Суд Брюсселя ухвалив рішення, згідно з яким 93-річний Етьєн Давіньйон, колишній бельгійський дипломат, має постати перед судом за звинуваченням у причетності до вбивства Патріса Лумумби – першого прем’єр-міністра незалежного Конго.

Етьєн Давіньон – єдиний з 10 бельгійців, яких родина Лумумби звинувачує у причетності до вбивства, оскільки він досі залишається живим. Давіньйону інкримінують участь у воєнних злочинах. Суд пішов далі, ніж вимагала прокуратура, і постановив розслідувати також убивства соратників Лумумби – Моріса Мполо та Жозефа Окіто, які загинули разом із ним.

Етьєн Давіньйон, який свого часу обіймав посаду віцепрезидента Європейської комісії, категорично заперечує всі звинувачення. Рішення суду ще може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Родина Лумумби назвала це рішення "початком розплати, якої давно вимагала історія".

35-річний Лумумба був підданий тортурам і розстріляний у січні 1961 року разом з Окіто та Мполо, двома іншими провідними політиками. Вбивства були скоєні сепаратистами в регіоні Катанга за підтримки бельгійських найманців.

Давіньйон прибув до тогочасного бельгійського Конго як 28-річний дипломатичний стажер.

Якщо процес відбудеться, Давіньйон стане першим бельгійським посадовцем, який відповість за події 65-річної давнини.

Нагадаємо, у 2020 році бельгійський король Філіп I вперше офіційно висловив жаль у зв'язку з колонізацією Бельгією Конго та пов’язані з цим зловживаннями.

Питання колоніального минулого Бельгії стало в центрі уваги влітку 2020 року, після смерті Джорджа Флойда у США. Тисячі бельгійців виходили на демонстрації і статуї бельгійського колоніального лідера Леопольда II були зруйновані. Влада в Антверпені прибрала його статую з громадської площі.



