Бельгийский экс-дипломат предстанет перед судом из-за убийства лидера Конго в 1961 году

Суд Брюсселя принял решение, согласно которому 93-летний Этьен Давиньон, бывший бельгийский дипломат, должен предстать перед судом по обвинению в причастности к убийству Патриса Лумумбы – первого премьер-министра независимого Конго.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует The Guardian.

Этьен Давиньон – единственный из 10 бельгийцев, которых семья Лумумбы обвиняет в причастности к убийству, поскольку он до сих пор остается живым. Давиньону инкриминируют участие в военных преступлениях. Суд пошел дальше, чем требовала прокуратура, и постановил расследовать также убийства соратников Лумумбы – Мориса Мполо и Жозефа Окито, которые погибли вместе с ним.

Этьен Давиньон, который в свое время занимал должность вице-президента Европейской комиссии, категорически отрицает все обвинения. Решение суда еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Семья Лумумбы назвала это решение "началом расплаты, которой давно требовала история".

35-летний Лумумба был подвергнут пыткам и расстрелян в январе 1961 года вместе с Окито и Мполо, двумя другими ведущими политиками. Убийства были совершены сепаратистами в регионе Катанга при поддержке бельгийских наемников.

Давиньон прибыл в тогдашнее бельгийское Конго как 28-летний дипломатический стажер.

Если процесс состоится, Давиньон станет первым бельгийским чиновником, который ответит за события 65-летней давности.

Напомним, в 2020 году бельгийский король Филипп I впервые официально выразил сожаление в связи с колонизацией Бельгией Конго и связанными с этим злоупотреблениями.

Вопрос колониального прошлого Бельгии стал в центре внимания летом 2020 года, после смерти Джорджа Флойда в США. Тысячи бельгийцев выходили на демонстрации и статуи бельгийского колониального лидера Леопольда II были разрушены. Власти в Антверпене убрали его статую с общественной площади.