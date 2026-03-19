Де Вевер пояснив, що мав на увазі під "нормалізацією стосунків" з Росією

Бельгія виступає за посилення тиску на Росію й підтримку України, але хотіла б, щоб Європейський Союз був за столом перемовин з РФ про майбутній мир.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі, заявив прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер перед початком засідання Європейської ради у четвер, 19 березня.

Бельгійський прем’єр пояснив свою позицію щодо майбутнього стосунків ЄС та РФ.

"Якщо я говорю про нормалізацію відносин, то це, звичайно, в ситуації, коли ми досягнемо прийнятного та сталого миру з Росією. Це довгострокова ситуація", – заявив де Вевер, пояснюючи на прохання журналістів свою попередню заяву про необхідність "нормалізації стосунків" з Росією.

Він наголосив, що не має розбіжності у поглядах з міністром закордонних справ Бельгії Максимом Прево.

"У нашій точці зору немає жодної різниці. Бельгія прагне продовжувати підтримувати Україну на 100% та утримувати тиск на Росію на дуже високому рівні. Ми рішуче виступаємо за 20-й пакет санкцій", – підкреслив де Вевер.

Він ще раз пояснив свої слова про "нормалізацію".

"Що я сказав, це те, що я не вважаю нормальним, коли ми фінансуємо війну, але не представлені за столом переговорів. Це не є нормальною ситуацією. Ми маємо вести переговори, щоб досягти прийнятного (для всіх) миру", – наголосив прем’єр Бельгії.

Як повідомлялося, 14 березня Барт де Вевер в інтерв’ю ЗМІ закликав до "нормалізації відносин" з Росією, щоб мати змогу знову купувати дешеві енергоресурси.

Згодом міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево попередив, що спроба нормалізації відносин із Росією буде сприйнята як прояв слабкості.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас розкритикувала заяви де Вевера як такі, що суперечать офіційній політиці ЄС, спрямованій на збереження жорсткої позиції щодо Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну та припинення використання російських енергоносіїв.