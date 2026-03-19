Де Вевер объяснил, что имел в виду под "нормализацией отношений" с Россией

Бельгия выступает за усиление давления на Россию и поддержку Украины, но хотела бы, чтобы Европейский Союз был за столом переговоров с РФ о будущем мире.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" в Брюсселе, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер перед началом заседания Европейского совета в четверг, 19 марта.

Бельгийский премьер объяснил свою позицию относительно будущего отношений ЕС и РФ.

"Если я говорю о нормализации отношений, то это, конечно, в ситуации, когда мы достигнем приемлемого и устойчивого мира с Россией. Это долгосрочная ситуация", – заявил де Вевер, объясняя по просьбе журналистов свое предыдущее заявление о необходимости "нормализации отношений" с Россией.

Он подчеркнул, что не имеет расхождения во взглядах с министром иностранных дел Бельгии Максимом Прево.

"В нашей точке зрения нет никакой разницы. Бельгия стремится продолжать поддерживать Украину на 100% и удерживать давление на Россию на очень высоком уровне. Мы решительно выступаем за 20-й пакет санкций", – подчеркнул де Вевер.

Он еще раз объяснил свои слова о "нормализации".

"Что я сказал, это то, что я не считаю нормальным, когда мы финансируем войну, но не представлены за столом переговоров. Это не является нормальной ситуацией. Мы должны вести переговоры, чтобы достичь приемлемого (для всех) мира", – подчеркнул премьер Бельгии.

Как сообщалось, 14 марта Барт де Вевер в интервью СМИ призвал к "нормализации отношений" с Россией, чтобы иметь возможность снова покупать дешевые энергоресурсы.

Впоследствии министр иностранных дел Бельгии Максим Прево предупредил, что попытка нормализации отношений с Россией будет воспринята как проявление слабости.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас раскритиковала заявления де Вевера как противоречащие официальной политике ЕС, направленной на сохранение жесткой позиции в отношении Москвы в связи с ее вторжением в Украину и прекращение использования российских энергоносителей.