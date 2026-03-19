Орбан наполягає: розблокування 90 млрд не буде, доки не запрацює "Дружба"

Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі, заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перед початком засідання Європейської ради у четвер, 19 березня.

Позиція Орбана залишається незмінною: спочатку нафта, потім гроші.

"Позиція Угорщини дуже проста. Ми готові підтримати Україну, коли отримаємо нашу нафту, яка ними заблокована", – заявив Орбан.

Він підкреслив, що до поновлення роботи "Дружби" "не буде жодного рішення, яке є сприятливим для України".

"Ми чекаємо на нафту. Все інше – просто казка. Тому ми віримо лише фактам. Нафта має надійти до Угорщини… Доти ми не можемо підтримати жодної проукраїнської пропозиції", – повторив прем’єр Угорщини.

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні Орбан вже неодноразово заявляв, що Будапешт не змінив свою позицію щодо надання Україні 90 млрд євро від ЄС – це буде можливо лише тоді, коли постачання нафти через "Дружбу" буде відновлено.

Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський у листі до лідерів ЄС пообіцяв їм відновити транзит через нафтопровід "Дружба" за приблизно півтора місяця.

"ЄвроПравда" раніше повідомляла, що 18 березня група експертів з ЄС хотіла відвідати місце руйнування нафтопроводу "Дружба" в Україні, щоб оцінити пошкодження та фронт робіт для поновлення його роботи.

Але Україна наразі не допустила європейських експертів на "Дружбу" через безпекові питання.