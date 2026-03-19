Орбан настаивает: разблокировки 90 млрд не будет, пока не заработает "Дружба"
Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова траспортировать российскую нефть.
Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" в Брюсселе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом заседания Европейского совета в четверг, 19 марта.
Позиция Орбана остается неизменной: сначала нефть, потом деньги.
"Позиция Венгрии очень проста. Мы готовы поддержать Украину, когда получим нашу нефть, которая ими заблокирована", – заявил Орбан.
Он подчеркнул, что до возобновления работы "Дружбы" "не будет ни одного решения, благоприятного для Украины".
"Мы ждем нефти. Все остальное – просто сказка. Поэтому мы верим только фактам. Нефть должна поступить в Венгрию... До тех пор мы не можем поддержать ни одного проукраинского предложения", – повторил премьер Венгрии.
Как сообщала "Европейская правда", накануне Орбан уже неоднократно заявлял, что Будапешт не изменил свою позицию относительно предоставления Украине 90 млрд евро от ЕС – это будет возможно только тогда, когда поставки нефти через "Дружбу" будут восстановлены.
Стоит заметить, что президент Украины Владимир Зеленский в письме к лидерам ЕС пообещал им восстановить транзит через нефтепровод "Дружба" за примерно полтора месяца.
"ЕвроПравда" ранее сообщала, что 18 марта группа экспертов из ЕС хотела посетить место разрушения нефтепровода "Дружба" в Украине, чтобы оценить повреждения и фронт работ для возобновления его работы.
Но Украина пока не допустила европейских экспертов на "Дружбу" из-за вопросов безопасности.