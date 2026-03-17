Зеленський обіцяє лідерам ЄС відновити "Дружбу" через півтора місяця – документ

Президент України Володимир Зеленський у листі керівництву ЄС повідомив, що на відновлення транзиту через нафтопровід "Дружба" після наслідків російських ударів знадобиться приблизно півтора місяця.

Відповідний лист президента у відповідь на пропозицію підтримки від керівництва ЄС є у розпорядженні "Європейської правди".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта у своєму листі Зеленському від 16 березня запропонували Україні технічну й фінансову допомогу для відновлення постачання нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід "Дружба".

Зеленський у своїй відповіді, датованій 17 березня, пояснює, що останні пошкодження інфраструктури "Дружби" досить серйозні, і повна зупинка роботи однієї перекачувальної станції – у Бродах – не дозволяє підтримувати у нафтопроводі достатній тиск і забезпечувати безпечний транзит.

"Твердження, що Україна умисно блокує транзит нафти через "Дружбу" – безпідставні", – пише президент.

Він також запевнив, що Україна з перших же днів після того удару почала працювати над альтернативним технічним рішенням і ця робота наближається до завершення.

"Ми очікуємо, що упродовж приблизно 1,5 місяця перекачувальна станція у Бродах відновить технічну спроможність. Це забезпечить повне відновлення постачань – звісно, якщо не буде нових ударів РФ. Попередні технічні оцінки вказують, що пошкоджений нафтовий резервуар відновити неможливо. Тож Україна розглядає побудову підземної інфраструктури зберігання", – пише Зеленський.

"У цьому контексті я вдячний і приймаю вашу пропозицію щодо необхідної технічної підтримки та фінансування, щоб ми могли завершити ремонтні роботи якнайшвидше та розглянути сталі рішення на майбутнє", – зазначив він, додавши, що доручить керівнику НАК "Нафтогаз" сконтактувати з цим питанням із послом ЄС в Україні.

Водночас Зеленський зазначив, що Україна може запропонувати альтернативні шляхи транзиту нафти не з Росії для країн Центрально-Східної Європи.

"Також хотів би наголосити на важливості імплементації рішення ЄС щодо повної відмови від імпорту російської нафти в межах ініціативи REPowerEU до кінця 2027 року. Це було б рішучим кроком до зміцнення енергонезалежності ЄС та усунення вразливостей, пов’язаних з використанням Росією енергоресурсів як зброї", – додав Володимир Зеленський.

Також у листі він підняв питання про розблокування рішення ЄС щодо кредиту на 90 млрд для України та 20-го пакету санкцій проти Росії.

17 березня керівники ЄС публічно повідомили про запропоновану Україні допомогу та зазначили, що Київ прийняв пропозицію.

Як відомо, зупинка транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба" призвела до ще більшого загострення відносин Києва і Будапешта, а також суттєво ускладнила відносини з Братиславою.

Угорський і словацький прем’єри вважають зупинку транзиту політично вмотивованим рішенням, а не наслідком російських ударів.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто оголосив, що Угорщина продовжить блокування важливих для України рішень ЄС, доки Україна не відновить транзит нафтопроводом "Дружба".

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що відновлення нафтопроводу "Дружба" буде рівноцінним зняттю санкцій з Росії.