Джерело: група експертів з ЄС відвідає нафтопровід "Дружба" вже 18 березня

У середу, 18 березня, група експертів з Європейського Союзу відвідає місце руйнування нафтопроводу "Дружба" в Україні, щоб оцінити пошкодження та фронт робіт для поновлення його роботи.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел.

"Делегація, яка складається з кількох інженерів, вже знаходиться в Києві", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він додав, що планами делегації та логістикою опікується представництво ЄС в Україні.

За даними від іншого джерела, до групи експертів не входять представники Угорщини чи Словаччини.

Як повідомляла "Європейська правда", Україна прийняла пропозицію ЄС щодо залучення фінансових ресурсів та експертної підтримки для відновлення поставок нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід "Дружба".

Зокрема, президент України Володимир Зеленський у листі до лідерів ЄС пообіцяв їм відновити транзит через нафтопровід "Дружба" за приблизно півтора місяця.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у відповідь на це заявив, що Будапешт не змінив свою позицію щодо надання Україні 90 млрд євро до того, як постачання нафти через "Дружбу" буде відновлено.

Також "ЄвроПравда" звернула увагу на те, що з заяви президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти про нафтопровід "Дружба" від 17 березня зникло речення щодо зв’язку поновлення роботи нафтогону з наданням Україні кредиту ЄС у 90 млрд євро та ухваленням 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ.