Опитування: рейтинг схвалення Трампа впав до нового мінімуму на тлі війни з Іраном

Понад половина американців не схвалює роботу президента США Дональда Трампа на тлі триваючої війни проти Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування YouGov, проведені на замовлення The Economist протягом 13-16 березня.

Згідно з результатами, роботу Трампа на посаді президента схвалюють 37% опитаних, тоді як про несхвалення заявили 56%. Таким чином, рейтинг американського лідера знизився до -18.

Такий розподіл голосів відбувся й у питанні про оцінку дій Трампа щодо Ірану – 36% американців відповіли, що позитивно оцінюють його операцію, а 56% – що не схвалюють ці дії. Окрім цього, 9% респондентів не мають думки з цього питання.

Чистий рейтинг схвалення економічної політики Трампа впав до -29, що є історичним мінімумом. Цей показник гірший, ніж під час кризи COVID-19, яка припала на перший президентський термін Трампа.

Що стосується дій президента США щодо вартості життя, то несхвалення склало 67%. Лише 26% опитаних позитивно оцінили Трампа у цьому питанні, що є найслабшим показником за період його президентства.

Раніше опитування NBC News показали, що рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа просів до 44% – на 3 відсоткові пункти менше, ніж торік.

Дані іншого опитування засвідчили, що операцію проти Ірану підтримують лише 27% американців.

