Опрос: рейтинг одобрения Трампа упал до нового минимума на фоне войны с Ираном

Более половины американцев не одобряют работу президента США Дональда Трампа на фоне продолжающейся войны против Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса YouGov, проведенные по заказу The Economist в течение 13-16 марта.

Согласно результатам, работу Трампа на посту президента одобряют 37% опрошенных, тогда как о неодобрении заявили 56%. Таким образом, рейтинг американского лидера снизился до -18.

Такое распределение голосов произошло и в вопросе об оценке действий Трампа в отношении Ирана – 36% американцев ответили, что положительно оценивают его операцию, а 56% – что не одобряют эти действия. Кроме этого, 9% респондентов не имеют мнения по этому вопросу.

Чистый рейтинг одобрения экономической политики Трампа упал до -29, что является историческим минимумом. Этот показатель хуже, чем во время кризиса COVID-19, который пришелся на первый президентский срок Трампа.

Что касается действий президента США по стоимости жизни, то неодобрение составило 67%. Лишь 26% опрошенных положительно оценили Трампа в этом вопросе, что является самым слабым показателем за период его президентства.

Ранее опросы NBC News показали, что рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа просел до 44% – на 3 процентных пункта меньше, чем в прошлом году.

Данные другого опроса показали, что операцию против Ирана поддерживают лишь 27% американцев.

