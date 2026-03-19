Зеленський на саміті ЄС: Росія не має відчувати посилення своєї позиції на переговорах 

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту Європейської ради із закликом не допустити посилення позиції Росії на переговорах через війну на Близькому Сході та блокування важливих для України рішень ЄС.

Як пише "Європейська правда", йдеться у зверненні Зеленського, опублікованому в Telegram.

Український президент заявив, що отримав сигнали від американської сторони про можливість відновлення переговорів щодо завершення війни незабаром. Зеленський висловив побоювання, що Росія братиме участь у цих перемовинах з відчуттям, що їхня позиція посилилася.

За його словами, цьому сприяє зростання світових цін на нафту, а також послаблення США деяких санкцій проти Росії.

Серед інших причин Зеленський назвав можливість того, що Україна зіштовхнеться з нестачею ракет до систем Patriot через їх активне використання у війні на Близькому Сході.

Крім того, президент нагадав, що дві важливі для України ініціативи ЄС залишаються заблокованими. Йдеться про 20-й пакет санкцій та кредит на суму 90 мільярдів євро.

"Вже третій місяць поспіль не працює найважливіша фінансова гарантія безпеки для України від Європи – пакет підтримки на суму 90 мільярдів євро на цей та наступний рік. Це для нас критично важливо. Це ресурс для захисту життів", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Україна не знає, чи буде ця підтримка розблокована.

Як повідомляла "Європейська правда", лідери ЄС 19 березня провели дискусію щодо надання Україні кредиту ЄС у 90 млрд євро, але їм не вдалося переконати угорського прем’єра Орбана зняти вето.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях Європейської ради в Брюсселі заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.