Зеленский на саммите ЕС: Россия не должна ощущать укрепление своей позиции на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам саммита Европейского совета с призывом не допустить укрепления позиции России на переговорах из-за войны на Ближнем Востоке и блокирования важных для Украины решений ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в обращении Зеленского, опубликованном в Telegram.

Украинский президент заявил, что получил сигналы от американской стороны о возможности возобновления переговоров о завершении войны в ближайшее время. Зеленский выразил опасения, что Россия будет участвовать в этих переговорах с ощущением, что ее позиция укрепилась.

По его словам, этому способствует рост мировых цен на нефть, а также ослабление США некоторых санкций против России.

Среди других причин Зеленский назвал возможность того, что Украина столкнется с нехваткой ракет для систем Patriot из-за их активного использования в войне на Ближнем Востоке.

Кроме того, президент напомнил, что две важные для Украины инициативы ЕС остаются заблокированными. Речь идет о 20-м пакете санкций и кредите на сумму 90 миллиардов евро.

"Уже третий месяц подряд не работает важнейшая финансовая гарантия безопасности для Украины от Европы – пакет поддержки на сумму 90 миллиардов евро на этот и следующий год. Это для нас критически важно. Это ресурс для защиты жизней", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина не знает, будет ли эта поддержка разблокирована.

Как сообщала "Европейская правда", лидеры ЕС 19 марта провели дискуссию о предоставлении Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро, но им не удалось убедить венгерского премьера Орбана снять вето.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в кулуарах Европейского совета в Брюсселе заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.