Фіцо погрожує "подальшими заходами" проти України через "Дружбу"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна може вдатися до подальших кроків проти України через припинення поставок російської нафти.

Про це він повідомив у Facebook, пише "Європейська правда".

Фіцо заявив, що під час свого виступу на засіданні Європейської ради він поінформував про оголошення в Словаччині "надзвичайного стану у сфері нафтопостачання та про практичні труднощі, спричинені одностороннім рішенням президента України Зеленського про припинення поставок російської нафти".

Він заявив, що Словаччина та Угорщина "мають право отримувати російську нафту до кінця 2027 року не лише через нафтопровід "Дружба", а й морським шляхом. Також він поскаржився, що ситуацію ще більше ускладнює військовий конфлікт в Ірані.

"Я ще раз наголосив, що дивно, що після всього, що ЄС зробив для України, ми як велика міжнародна організація не можемо переконати або змусити президента Зеленського дозволити негайну інспекцію нібито пошкодженого трубопроводу, його ремонт та якнайшвидше відновлення роботи", – сказав Фіцо.

Прем’єр Словаччини наголосив, що підтвердив готовність країни "вжити подальших заходів проти України, якщо її політичне керівництво продовжуватиме навмисно завдавати економічної шкоди Словаччині".

Також прем’єр Фіцо зазначив, що "поставив питання, чи це навмисна спроба остаточно відрізати Словаччину та Угорщину від поставок російської нафти".

"Я також висловив думку, що, постійно затримуючи відновлення поставок російської нафти, президент Зеленський незаконно втручається у виборчу кампанію в Угорщині з метою заміни нинішнього угорського уряду", – додав Фіцо.

Як відомо, лідери ЄС 19 березня провели дискусію щодо надання Україні кредиту ЄС у 90 млрд євро, але їм не вдалося переконати угорського прем’єра Орбана зняти вето. Окремо пролунала критика у бік президента України Володимира Зеленського за недоречні висловлювання на адресу Орбана.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях Європейської ради в Брюсселі заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.

За результатами обговорення українського питання Європейська рада у четвер, 19 березня, ухвалила висновки щодо України, під якими стоять підписи 25 лідерів держав ЄС, без Угорщини та Словаччини.